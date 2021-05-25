شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين العراق وطاجيكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعادل المنتخب العراقي مع ضيفه منتخب طاجيكستان من دون اهداف في المباراة الودية التي جرت بينهما على منلعب الفيحاء في محافظة البصرة، ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

كانت المباراة متوسطة المستوى، وفي بعض الأحيان نزلت الى مستوى ادنى، وقد غاب عن المنتخب العراقي لاعبو الشرطة بسبب عدم موافقة إدارة ناديهم بالمشاركة في المباراة احتجاجاً على قرار الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بعدم تأجيل مباراة الشرطة والميناء ضمن بطولة الكأس.

فرض المنتخب العراقي افضليته على شوط المباراة الاول، لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى منتخب طاجيكستان، بينما شن الاخير بعض الهجمات على مرمى جلال حسن الذي تصدى لكرتين متتاليتين للاعب الطاجيكي سورييف.

وأجرى مدرب المنتخب العراقي، سريشكو كاتانيتش، بعض التغييرات في الشوط الثاني، بعد أن زج بسام شاكر ومحمد رضا وحسين علي، بدلاً من شيركو كريم وهمام طارق وفيصل جاسم، مما أدى الى تحسن مستوى المنتخب العراقي بشكل واضح. ثم قام بزج ثلاثة لاعبين جدد الى تشكيلة منتخب العراق، هم أيمن حسين وعلاء الزهرة وضرغام إسماعيل، بدلاً من مهند علي وبشار رسن وعلي عدنان. هذه التبديلات أدت الى تحسن مستوى المنتخب العراقي بشكل واضح جداً، إذ قام بهجمات عديدة كادت أن تؤدي الى تسجيل أكثر من هدف، لكن الفرص التي توافرت أمام المرمى اهدرت لتنتهي المباراة بالتعادل من دون أهداف.