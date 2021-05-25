منصور بن محمد: القطاع الرياضي استفاد من نجاح الدولة في مواجهة الجائحة

تحضيرات مكثفة لتنظيم سباق القفال حفاظاً على إرث حمدان بن راشد



أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً دولياً يحتذى في التعامل مع تحديات جائحة كوفيد -19 وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لهذا الموضوع الذي يتعلق بسلامة الجميع واستمرارية أسلوب الحياة السعيدة والآمنة، وأن القطاع الرياضي في الدولة استفاد من النجاح الكبير الذي تحقق في أسلوب إدارة التعامل مع الجائحة واستمرار جميع قطاعات الحياة في العمل بانسيابية، حيث تم تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة المحلية والدولية بما يحقق النمو المستهدف والتطور المنشود لقطاع الرياضة الحيوي والمهم لصحة وسعادة أفراد المجتمع ومساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما أكد سموه تعزيز المكتسبات التي تحققت للقطاع الرياضي في دبي من خلال سياسة عمل مجلس دبي الرياضي وعلاقات التعاون والشراكة التي تربطه مع المنظمين والاتحادات الرياضية الدولية واستقطاب وتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية المختلفة وتعزيز مكانة دبي في صناعة مستقبل الرياضة المحلية والإقليمية والعالمية بشهادة الاتحادات الدولية العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي لعام 2021 الذي عقد في مقر المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، ومشاركة مطر الطاير نائب رئيس المجلس والفريق عبد الله خليفة المري، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بو جسيم، أحمد الشعفار، محمد الكمالي، د. عبد الله الكرم، مريم الحمادي، موزة المري، سعيد حارب الأمين العام للمجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وتم في الاجتماع الاطلاع على الاستعدادات لتنظيم النسخة 30 من سباق القفّال بعد توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي باستمرار تنظيم هذا الملحمة البحرية التراثية والحفاظ على إرث المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي أسس السباق في العام 1991، كما تمت مناقشة تقارير البطولات والفعاليات الرياضية التي تم تنظيمها منذ بداية العام الجاري وكذلك البطولات الدولية المستمرة والجديدة التي ستقام بإمارة دبي حتى نهاية ديسمبر 2021 والتي تأتي نتيجة تعاون مستمر للمجلس مع أكثر من 12 اتحاداً رياضياً أولمبياً صيفياً وعالمياً ومنظمات دولية كبرى، حيث سيشهد العام الجاري استمرار تنظيم بطولة موانئ دبي العالمية للجولف وتتويج الفائز بجولة بطولات «الطريق إلى دبي» العالمية الكبرى، إلى جانب تنظيم بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، وستقام كلتا البطولتين خلال شهر نوفمبر المقبل إلى جانب استمرار تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز دبي جلوب سوكر العالمية خلال شهر ديسمبر المقبل.

كما تتضمن أجندة فعاليات العام الجاري في دبي التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي بطولات عالمية كبرى تقام للمرة الأولى في الدولة هي النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة التي تم نقلها من الهند إلى دبي بسبب جائحة كوفيد -19، وتقام منافساتها حالياً، إلى جانب بطولة آسيا للشباب والناشئين خلال شهر أغسطس المقبل، فيما سيتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين تنظيم بطولة العالم للكاراتيه بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة وبطولة العالم للشطرنج بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة، وفعالية أساطير نجوم الدراجات الهوائية العالميين التي ستقام في إكسبو، وغيرها من البطولات والفعاليات المختلفة.

إنجازات الأندية

واطلع مجلس الإدارة في الاجتماع على تقرير أداء فرق أندية دبي خلال الموسم الأخير الذي تضمن تحقيق إنجازات في جميع الرياضات، وثمّن مجلس دبي الرياضي الإنجازات التي حققتها الأندية المنضوية تحت مظلة المجلس، كما تم في الاجتماع الاطلاع على تقرير النسخة الثامنة من دورة ند الشبا الرياضية التي تم تنظيمها بنجاح كبير خلال شهر رمضان المبارك.

مجمع حمدان الرياضي

اطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على تقرير الأعمال في «مجمّع حمدان الرياضي» خلال السنوات 2018-2020 والذي تضمن نتائج إيجابية ونمواً واضحاً في أعمال المجمّع الرياضي متعدد الاستعمالات الأكبر من نوعه والذي أصبح ملتقى الفرق والمنتخبات العالمية المختلفة التي تعسكر في دبي.

وتضمن التقرير زيادة في الإيرادات مع توفير في الإنفاق من خلال سياسة الاستثمار الأمثل للموارد التي يتبناها مجلس إدارة المجمّع بتوجيه من مجلس دبي الرياضي.

وتم في الاجتماع الاطلاع على تقرير الشراكات التي يسعى المجلس لعقدها خلال الفترة المقبلة لتعزيز عمل المجلس ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية وبرامج التطوير المستمرة.