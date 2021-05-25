48 ملاكماً يتنافسون في ربع نهائي «آسيوية الملاكمة» بدبي الأربعاء

تشهد منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021 إقامة 24 نزالاً «48 ملاكماً» ضمن 6 أوزان في دور ربع النهائي للبطولة التي تستضيفها دولة الإمارات لأول مرة وتستمر منافساتها حتى يوم 31 مايو الجاري، وينظمها الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وافتتح ملاكمو المنتخب المنغولي منافسات الدور الأول بالفوز في جميع النزالات التي خاضوها من بين 23 نزالاً في 10 أوزان مختلفة أقيمت بأول أيام البطولة، كما شهد اليوم الأول من البطولة تألق ملاكمي المنتخب الإيراني حيث فاز أربعة ملاكمين إيرانيين من أصل 5 ملاكمين.

وعبر عمر الكندي مدير البطولة عن سعادته بالالتزام التام من الوفود المشاركة في البطولة بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والانضباطية العامة لكافة الفرق، كما أشاد بالأداء التحكيمي المتميز الذي كان دقيقاً جداً وقاده مجموعة من الحكام المخضرمين من مختلف الجنسيات، وأثنى على المستوى الفني الذي ظهر به الملاكمون في المنافسات، حيث لمعت أسماء جديدة من الشباب الذي استطاعوا التغلب على أبطال آسيويين حاصلين على ألقاب وميداليات في عدة بطولات، وقال: «برغم ضيق الوقت الذي بدأنا فيه تنظيم البطولة بعد انتقالها من دلهي إلى دبي بسبب الظروف الطارئة في الهند، إلا أن البطولة تشهد نجاحاً كبيراً، وذلك بفضل الإمكانات التنظيمية التي تتوافر في إمارة دبي التي تواصل إثبات قدرتها على تنظيم أكبر البطولات العالمية في أقل وقت ممكن».

وحقق الملاكم المنغولي أونبولد أورخونتونغلاغ الفوز في النزال الافتتاحي ضد السريلانكي ساجيوا نوان في وزن الذبابة الخفيف (49 كيلوجراماً)، ويعد أونبولد وافداً جديداً على منتخب المحترفين، حيث بدأ الملاكمة قبل ست سنوات فقط، لكنه كان متحمساً في النزال الافتتاحي أمام السريلانكي الذي لم يشارك في بطولات دولية منذ دورة ألعاب جنوب آسيا 2019.

وفي النزال الثاني وزن الذبابة (52 كيلوجراماً) حقق المنغولي خارخو إنخمانداخ البالغ من العمر 25 عاماً فوزاً صعباً على الإماراتي سلطان النعيمي الذي سدد عدة ضربات قوية وسريعة إلى منافسه، لكن مع الجولة الثالثة كان الملاكم المنغولي قد استطاع تجميع نقاط أكثر ليفوز بالجولة، وحقق المنغولي الثالث إردين أوتغونباتار بايامبا الفوز على العراقي رضا طالب جبار في وزن المتوسط 75 كيلوجراماً بأربع نقاط مقابل نقطة واحدة.

وحقق الملاكم الإيراني ​​أوميد أحمدي صفا، الفائز بكأس أولانباتار بوكس، أول فوز لإيران في البطولة، حيث استطاع إقصاء منافسه الكويتي علي جاسم في وزن الذبابة (52 كيلوجرماً) في أقل من ثلاث دقائق بالضربة القاضية، فيما استخدم مواطنه الموهوب دانيال شاخباخش البالغ من العمر 21 عاماً قدمه للتغلب على بطل آسيا للشباب في المنتخب الكازاخستاني سيريك تيميرجانوف في الوزن الخفيف (60 كيلوجراماً)، حيث كانت حركة قدم الملاكم الإيراني الشاب سريعة وغير متوقعة، مكنته من إقصاء أحد نجوم فئة الوزن الخفيف، كما حقق الإيراني ميسام غيسلاجي فوزاً سريعاً ومفاجئاً على الهندي سوميت سانغوان في الوزن الخفيف الثقيل (81 كيلوغراماً)، وفاز الإيراني الرابع إحسان روزبهاني على الكويتي سلطان الشمري.

وفاز الأفغاني راميش، الحاصل على الميدالية الفضية في كأس رئيس إندونيسيا، على الفلبيني مارفين تابامو في وزن الذبابة (52 كيلوجراماً)، وفي وزن البانتام (56 كيلوجراماً) فاز الهندي محمد حسام الدين، الحاصل على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب الكومنولث الهندية، على الكازاخستاني محمود صابرخان الحاصل على لقب بطولة آسيا للشباب مرتين، كما فاز الأفغاني مالك زاده على الطاجاكستاني باختافار ساجيزوف.

وفي وزن الخفيف (60 كيلوجراماً) فاز الكازاخستاني موناربيك سيتبيك أولو على الأفغاني ليث الله، كما فاز الأوزبكي خالوكوف عبدالملك على ملاكم لاوس والتر سارنوا أوباثانا، وفاز الطاجاكستاني عبدالرحمن يعقوبوف على الإماراتي صعب السديد، وفاز الفلبيني جيري صمويل ديلا كروز على السريلانكي جيوانثا ويمكثي كومارا، وفي وزن الوسط الخفيف (64 كيلوجراماً) تغلب الفلبيني جون بول بانويان على الإماراتي ماجد النقبي، وفاز الهندي شيفا ثابا بطل آسيا عام 2013 والحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للملاكمة على القيرغيزستاني ديميتري بوخنين الذي فاز بجائزة أفضل ملاكم في آخر بطولاته الوطنية عام 2020، وتغلب الأفغاني سلطان محمد، على ملاكم بروناي عبدالله فضل هيمرات، وفاز الكازاخستاني زكير صفي الدين على الإيراني أشكان رضاي.

وفي وزن الخفيف (69 كيلوجراماً) فاز الكازاخستاني نور الدين روستامبيك أولو على الكويتي حسن الفاضلي، وفي وزن المتوسط (75 كيلوجراماً) فاز الأوزبكي جافاروف سيد جامشيد على الأفغاني سليمان وفاز الكازاخستاني أمانكول أبيلخان على الكويتي سيد عباس البحراني، وتغلب الطاجاكستاني عبدالملك بولتايف على القطري فهد العمري وليد، وفي الوزن الثقيل (91 كيلوجراماً) فاز الطاجاكستاني سيوفوش زوخوروف على الكازاخستاني توكتوسون بيكبولسون.