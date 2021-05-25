كهربا ينشر رسالة غامضة أثناء سفره مع بعث الأهلي للدوحة

الشارقة - اميمة ياسر - نشر محمود عبدالمنعم كهربا صورة له في مطار الدوحة وكتب عليها رسالة غامضة، خلال بعثة الأهلي إلى قطر استعدادا لخوض بطولة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

وكتب كهربا على صفحته الشخصية فيس بوك:" الصبر هو أن تهمس في أذن الحياة، لن أنحني ما دام الله".

وصلت بعثة الأهلي إلى الدوحة عاصمة قطر استعدادا لخوض بطولة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

ويلعب الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. بملعب جاسم بن حمد الخاص بنادي السد.

وأعلنت رابطة جمهور الأهلي في قطر، عن الموافقة على حضور الجماهير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، لمباراة السوبر الإفريقي والتي تجمع بين الأحمر، ونهضة بركان المغربي، بنسبة 30% من سعة استاد جاسم بن حمد.