ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك على المصري.. وقائمة الهدافين بعد هدف بن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا صعبا على المصري البورسعيدي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم المصري بالهدف الأول عن طريق إيميكا إيزي، في الدقيقة 2، ثم تعادل محمد عبد الغني للزمالك في الدقيقة 29، وأحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني للأبيض، في الدقيقة 60، قبل أن يتعادل أوستين أموتو، للمصري في الدقيقة 69 من زمن المباراة، وأخيرًا سجل أحمد سيد زيزو، الهدف الثالث والقاتل من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبذلك رفع الزمالك رصيده لـ 54 نقطة في المركز الأول، من 24 مباراة، متفوقا على الأهلي بفارق 13 نقطة، علما بأن الأحمر خاض 19 لقاء فقط، فيما توقف رصيد المصري عند النقطة 39 في المركز الثالث.

وفيما يلي ترتيب الدوري حتى الآن:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 54 نقطة من 24 مباراة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

3- المصري في المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 24 مباراة.

4- سموحة في المركز الرابع برصيد 35 نقطة من 23 مباراة.

5- بيراميدز في المركز الخامس برصيد 34 نقطة من 21 مباراة.

6- مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 33 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

8- الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

9- غزل المحلة في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

10- الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

11- إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.

12- طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.

13- الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.

14- المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

15- أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

16- البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.

عزز أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، تصدره لقائمة هدافي الدوري، بعد هدفه أمام المصري، ليصل لـ12 هدفا.

وفيما يلي ترتيب الهدافين حتى الآن:

1- أشرف بن شرقي في المركز الأول - (الزمالك) - 12 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان في المركز الثاني - (سيراميكا كليوباترا) - 11 هدفًا.

3- أحمد سامي، عمرو جمال (طلائع الجيش)، عمر كمال عبد الواحد (المصري) في المركز الثالث - 10 أهداف.

4- محمد شريف (الأهلي)، يوسف أوباما (الزمالك)، حسام حسن (سموحة سابقاً) في المركز الرابع - 9 أهداف.

5- شيمليس بيكلي في المركز الخامس - (مصر المقاصة) - 8 أهداف.