صلاح: هدف أليسون الأهم في الموسم.. وسعيد بتصويت الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على فوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم داخل صفوف الريدز، مؤكدا أن الفوز بالبطولات والتأهل لدوري أبطال أوروبا كان الأهم للفريق.

وأعلن ليفربول، فوز المصري محمد صلاح لاعب الفريق الإنجليزي بجائزة لاعب موسم 2020/2021 بتصويت الجماهير.

وعبر الموقع الرسمي للريدز، قال صلاح: "بالطبع أنا سعيد بالفوز بهذه الجائزة، خاصة أنها جاءت بعد تصويت الجماهير، لكن الفوز بالمباريات النهائية والتأهل لدوري أبطال أوروبا كان أهم شيء".

وأضاف: "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد هذا الموسم ، لكن الأمر لا يتعلق بي فقط إنه يتعلق بالفريق".

وتابع: "بالنسبة لنا كفريق، أعتقد أنه لو كانت الجماهير متواجدة في الملعب، لكان وضعنا أفضل بكثير، لقد عانينا الكثير هذا الموسم مع غياب الجماهير".

وواصل: "سعدت في المباراة الأخيرة من الموسم التي لعبناها في وجود الجماهير، كان رائعا رؤيتهم مرة أخرى في الملعب ".

وأكمل: "أهم ما في الموسم كان هدف أليسون (في إشارة إلى فوز أليسون بيكر في الدقيقة 95 على وست بروميتش ألبيون)، كانت تلك هي اللحظة التي شعرت فيها أننا سنلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأتم: "أريد أن أقول شكراً جزيلاً لكم على التصويت لي، أنا فخور جدًا بذلك وسأراكم قريبًا".