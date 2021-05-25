ساوثجيت يعلن قائمة منتخب إنجلترا ليورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، قائمة منتخب بلاده للمشاركة في بطولة يورو 2020.

وظهر في قائمة منتخب إنجلترا جوردان هندرسون لاعب ليفربول رغم غيابه لمدة 3 أشهر خلال الموسم بسبب الإصابة.

واختار ساوثجيت قائمة مكونة من 33 لاعبًا جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (مانشستر يونايتد)، سام جونستون (وست بروميتش ألبيون)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، أرون رامسدالي (شيفيلد يونايتد).

خط الدفاع: بن تشيلويل (تشيلسي)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، كونور كوادي (وولفرهامبتون)، بين جودفري (إيفرتون)، ريس جيمس (تشيلسي)، بين وايت (برايتون)، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)،تيرون مينجيز (أستون فيلا)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، لوك شاو (مانشستر يونايتد)،كيران تريبير (أتليتكو مدريد)، كايل ووكر (مانشستر سيتي).

خط الوسط: جوردان هندرسون (ليفربول)، جود بيلينجام (بروسيا دورتموند)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، جيسي لينجارد (وست هام)، ميسون ماونت (تشيلسي)، كالفين فيليبيس (ليدز يونايتد)، دكيلان رايس (وست هام)، جيمس وارد بروس (ساوثامبتون).

خط الهجوم: دومينيك كالفيرت لوين (إيفرتون)، هاري كين (توتنام)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) ، جاك جريليش (أستون فيلا)، ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد)، وكايو ساكا (أرسنال)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، جادون سانشو (بروسيا دورتموند).

ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كرواتيا والتشيك واسكتلندا، حيث يواجه نظيره الكرواتي في افتتاح مباريات المجموعة يوم 13 يونيو المقبل.