رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراتين للأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراتين للأهلي ومثلهما لبيراميدز ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقرر تأجيل مباراتي الأهلي ضد البنك الأهلي وأسوان، بينما تأجل لقائي بيراميدز ضد المقاولون العرب والبنك الأهلي، على أن تقام الأربع مؤجلات بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترة توقف الدوري على هامش تجمعهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وفي موعد يعلن فيما بعد ، على أن يكتفى خلال هذه الفترة بإقامة مباريات بطولة كأس مصر.

ويسعي اتحاد الكرة لإنهاء المسابقة قبل تجمع المنتخب الوطني في نهاية أغسطس المقبل ، مع مراعاة ظروف الفريقين لاستمرار ارتباطهما ببطولتي الأندية الأفريقية اللتين تأهلا لدوريها قبل النهائي.

وجاء التعديل على النحو التالي:

تأجيل مباراة الأهلي مع البنك الأهلي المقرر اقامتها ضمن الجولة 25 في الأول من يونيو بستاد السلام .

تأجيل مباراة أسوان مع الأهلي ضمن الجولة 17 المقرر اقامتها بأسوان في 7يونيو المقبل.

تأجيل مباراة المقاولون مع بيراميدز المحدد لها الخميس 27 مايو ضمن الجولة 24.

تأجيل مباراة بيراميدز مع البنك الأهلي المحدد لها 6 يونيو المقبل ضمن الجولة 23.