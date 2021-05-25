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كاتيرون يستدعي 3 ناشئين لمعسكر العين السخنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استدعى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ثلاثة ناشئين لمعسكر الفريق بالعين السخنة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي الفريق مع الإسماعيلي يوم الخميس المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للزمالك ضم الثلاثي "حمدي علاء وحسام عبد المجيد وحسام أشرف" لتعويض غياب طارق حامد ومحمد عبدالغني عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإيقاف.

وفاز الفريق على المصري البورسعيدي أمس الإثنين بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرون للدوري الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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