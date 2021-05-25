الأتربي: عندما نعد بأمر سننفذه.. وأطمئن لاعبي الزمالك بسداد المستحقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كواليس الحوار الذي دار بينه وبين باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول قبل لقاء المصري ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا أمس الاثنين على المصري بنتيجة 3-2، ليؤكد تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال الأتربي: "مباراة أمس كانت عصيبة، اللقاء كان هاما في مشوار الدوري والمنافسة مع الأهلي".

وأضاف: "الفوز في الدقائق الأخيرة توفيق من ربنا، عندما تفوز في آخر دقيقة دليل على أن هناك اجتهاد ورغبة في الفوز".

وتابع: "تولينا إدارة الزمالك كمهمة وطنية، لدينا أفكار جيدة للخروج من الأزمة المالية التي تعد أكبر مشكلة تواجه النادي".

وواصل: "أطمئن الجماهير بحل مستحقات اللاعبين، عندما نعد بأمر سننفذه، سنطلع على عقود اللاعبين وتجديد العقود، هناك مستحقات لم تدفع منذ فترة طويلة".

وأكمل: "نحن نعمل في خدمة النادي، ليس لدينا أغراض انتخابية، 90 % مننا لن يخوضوا الانتخابات المقبلة، نرغب في تسليم النادي لمجلس منتخب دون مشكلات".

وعن كواليس حواره مع كارتيرون، قال الاتربي: "تواصلت مع كارتيرون قبل مباراة المصري، وقلت له إن المجلس يدعمكم، كما أبلغته بأن يطمئن اللاعبين على سداد مستحقاتهم في أقرب وقت، أيضا بعد المباراة تواصلت معه وهنأته وأبلغته رضانا عن المباراة".