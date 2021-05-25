طارق السيد يطالب بسرعة التجديد لساسي.. ويوجه نصيحة للاعب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

طالب طارق السيد، لاعب الزمالك، اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء بسرعة الانتهاء من ملف التجديد للدولي فرجاني ساسي، قبل رحيله لأي فريق أخر في ظل المستوي المميز الذي يقدمه.

وقال السيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" التجديد لفرجاني ساسي امر حتمي واللجنة المؤقتة ستحاول انهاء الامر".

وأضاف:" انصح فرجاني ساسي بالتضحية في بعض الأمور ويستغنى عن بعض الطلبات في ظل انه له شعبية جارفة لدي جماهير نادي الزمالك".

وتابع:" ساسي لن يحصل على معاملة في أي نادي في العالم مثل التي يحصل عليها في الزمالك، وهذا الأمر يجب أن يكن له حساب عند اللاعب".

وأوضح، أن الوقت يقترب ويمر وفرجاني ساسي لاعب محترف ويملك اسم كبير في إفريقيا فمجلس الإدارة مطالب ان يستعجل الأمر وتكون هناك بعض التنازلات من اللاعب لإنهاء الملف سريعًا".