هوس ليفربول بفان دايك مستمر.. رومانو يؤكد حسم الريدز صفقة دفاعية جديدة!

ما زال هوس ليفربول بما حدث بسبب مدافعه الهولندي “فيرجيل فان دايك” في الموسم المنصرف، مستمر، إذ إقترب النادي الإنجليزي من حسم صفقة دفاعية جديدة في الميركاتو الصيفي 2021.

ويعتبر غياب فان دايك عن ليفربول منذ شهر أكتوبر 2020 بسبب تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الركبة أبعدته عن الفريق لنهاية الموسم الحالي، كان من ضمن أبرز الأسباب التي أبعدت الفريق عن المنافسة على كافة البطولات.

وعانى ليفربول بشدة على مستوى خط الدفاع، حيث اضطر يورجن كلوب للإستعانة بلاعبي خط الوسط فابينيو في هذا المركز تارة، وهندرسون تارة أخرى، كما اعتمد على الثنائي الشاب ريس ويليامز وناثانيل فيليبس، وجلب أوزان كاباك في الميركاتو الشتوي، كل ذلك من أجل سد الفجوة التي تركها فان دايك بإصابته، ورغم ذلك لم تنجح كل تلك الحلول.

ومن المقرر عودة فيرجيل فان دايك للمشاركة في المباريات مع ليفربول من جديد في بداية الموسم المقبل، بعدما فضل اللاعب عدم المجازفة بالذهاب مع منتخب بلاده “هولندا” في كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، التي ستنطلق في بداية شهر يونيو المقبل.

رومانو يؤكد حسم ليفربول صفقة دفاعية جديدة!

ورغم ذلك، قرر ليفربول التعاقد مع صفقة دفاعية من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي 2021 من أجل تفادي ما حدث في الموسم المنصرف، ووقع الخيار على مدافع لايبزيج “إبراهيما كوناتي”.

وظهر اهتمام ليفربول بالمدافع كوناتي في الشهر الماضي، وتمكن بالفعل من التوصل إلى إتفاق شخصي مع اللاعب الفرنسي، قبل أن يؤكد الصحفي الإيطالي الموثوق “فابريزيو رومانو“، اليوم الثلاثاء، إقتراب الريدز من حسم الصفقة بشكلٍ كامل من ناديه “لايبزيج”.

وكتب رومانو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ليفربول سيتعاقد مع إبراهيما كوناتي في الميركاتو الصيفي 2021، مقابل 35 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى يونيو 2026.

ويبلغ إبراهيما كوناتي من العمر 22 عامًا، ويحمل جنسية فرنسا ومالي، وانضم إلى لايبزيج الألماني قادمًا من صفوف الفريق الذي تربى وترعرع فيه “سوشو” الفرنسي في الميركاتو الصيفي 2017، مقابل 300 ألف يورو.