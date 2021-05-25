فهد بن نافل لـ الدوري مع وليد: الهلال طموحه أعلى من الدوري السعودي

كشف رئيس نادي الهلال السعودي، فهد بن نافل، عن تطلعات فريقه المستقبلية خلال لقاء خص به برنامج الدوري مع وليد عقب تتويج الهلال للمرة الـ 17 بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الأسبوع، مؤكدًا أن طموحات ناديه أعلى من لقب الدوري المحلي.

وانتصر الهلال على التعاون بصعوبة كبيرة بهدف دون رد في الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين، ليرفع رصيد نقاطه لـ 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه “الشباب”، ليعلن تتويجه للمرة الثانية على التوالي.

الهلال طموحه أعلى من الدوري السعودي

وقال فهد بن نافل لـ وليد الفراج في برنامج الدوري مع وليد على قناة SBC “طموحنا أعلى من لقب الدوري السعودي، نود الاستمرار في العمل من أجل تحقيق طموحات جمهور الهلال في الفترة المقبلة، والبطولات لا تُنسب لشخص هنا بل إلى الكيان العظيم، هذا الإنجاز لا يُحسب لي شخصيًا”.

وأكد فهد بن نافل على أن الهلال مر بموسم صعب وطويل للغاية، قائلاً “الحمد لله الرجال نجحوا في تحقيق التتويج بلقب الدوري من خلاف تكاتف جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، تعاملنا بروح واحدة من أجل تحقيق هدف واحد”.

وسيحتفل الهلال بلقب الدوري يوم 30 مايو الجاري عندما يستضيف الفيصلي في الجولة 30 والأخيرة من موسم 2021/2020، ليتفرغ بعدها للاستعداد لاستئناف مباريات دوري أبطال آسيا.

واستطاع الزعيم الأزرق تحقيق التأهل إلى دور ال16 من دوري أبطال آسيا بعد منافسة شرسة مع أندية استقلال دوشنبه وشباب الاهلي دبي وأجمك الأوزبكي.

وسيلاقي الهلال نظيره استقلال طهران الإيراني في دور الـ 16، وبدأ الاستعداد لتلك المقابلة المعقدة بضم المهاجم الدولي المالي موسى ماريجا بعد انتهاء عقده مع بورتو البرتغالي.