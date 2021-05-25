بايرن ميونخ في مهب الريح.. وكيل فينالدوم في برشلونة للاجتماع مع لابورتا

قرر النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم مغادرة نادي ليفربول الإنجليزي منذ فترة طويلة، وانهالت عليه العروض من كل حدب وصوب، للتعاقد معه بشكلٍ مجاني في الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول بعد 5 أيام أي مع بداية شهر يونيو، وبذلك يحق للاعب التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي دون الرجوع للنادي الإنجليزي وفق قانون بوسمان.

وطبقًا لسياسة فريق برشلونة الجديدة بالتعاقد مع اللاعبين الذين لن يفرضوا رسوم نقل “انتقالات حرة”، تم ربط الفريق الكتالوني بالتعاقد مع فينالدوم منذ ظهور تقارير طوال الموسم تفيد بأنه من المحتمل أن يغادر ليفربول بعد انتهاء عقده.

واقتحم بايرن ميونخ سباق التعاقد مع فينالدوم في الميركاتو الصيفي 2021، لتعويض رحيل لاعب الوسط الإسباني “خافي مارتينيز” الذي أنتهى عقده مع النادي البافاري.

ولكن وكيل أعمال فينالدوم طار إلى برشلونة اليوم، من أجل التفاوض مع إدارة لابورتا على مدة عقد موكله، بالإضافة إلى الراتب الذي سيتقاضاه، ما جعل جهود بايرن ميونخ لخطف اللاعب في مهب الريح.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق “فابريزيو رومانو”، فإن وكيل فينالدوم أتفق بالفعل مع إدارة برشلونة على عقد حتى يونيو 2024، مؤكدًا إنفتاح اللاعب الهولندي على قبول راتب أقل من الذي كان يتقاضاه مع ليفربول للانضمام إلى البرسا.

الجدير بالذكر أن سبب رحيل جورجينيو فينالدوم عن ليفربول، هو رفض النادي الإنجليزي زيادة راتب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.