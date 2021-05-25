الجزائري براف رئيسا لأنوكا وانتخاب أربعة نواب وأمين عام وأمين صندوق حتى 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري براف رئيسا لأنوكا وانتخاب أربعة نواب وأمين عام وأمين صندوق حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت انتخابات اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" التي أقيمت في مصر اليوم في ختام اجتماعات الجمعية العمومية ال19 عن فوز الجزائري مصطفى براف برئاسة أنوكا خلال الدورة الجديدة 2021 حتى 2024. أجريت انتخابات الأنوكا اليوم وأسفرت عن فوز الجزائري مصطفى براف بمنصب الرئيس للدورة الثانية على التوالي على حساب منافسته الرواندية ليديا حيث حصل على 38 صوت مقابل 15 صوت. وفاز جواو من ساوتومي بمنصب نائب الرئيس بالتزكية وفازت ماتولونجا من ليسوتو بمنصب نائب الرئيس الثاني بالتزكية أيضا وفاز بمنصب النائب الثالث من جيبوتي فاردوسا بالتزكية وفاز بمنصب النائب الرابع من المغرب كمال الحلو بعدد أصوات 27 مقابل حصول نيجروس من بتسوانا على 25 صوت. وفاز بمنصب الأمين العام من السودان أحمد أبوالقاسم بعد الحصول على 29 صوت بينما حصل منافسة من السنغال عمر جوينا على 24 صوت. بينما حصل على منصب أمين الصندوق من نيجيريا جوميل أبو أحمد. وحضر الانتخابات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومثل مصر خلال التصويت المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية. أجريت الأنتخابات اليوم بنظام التصويت السري على كل منصب على حده بإستمارات مختلفة في كل منصب وتحت إشراف ومراقبة اللجنة الأولمبية الدولية. كانت اجتماعات الجمعية العمومية لأنوكا أنطلقت أمس وإستمرت اليوم وحضرها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسط ترحيب بجميع الوفود الإفريقية التي حضرت لمصر خلال الفترة الحالية.