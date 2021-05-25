شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري براف رئيسا لأنوكا وانتخاب أربعة نواب وأمين عام وأمين صندوق حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت انتخابات اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" التي أقيمت في مصر اليوم في ختام اجتماعات الجمعية العمومية ال19 عن فوز الجزائري مصطفى براف برئاسة أنوكا خلال الدورة الجديدة 2021 حتى 2024. أجريت انتخابات الأنوكا اليوم وأسفرت عن فوز الجزائري مصطفى براف بمنصب الرئيس للدورة الثانية على التوالي على حساب منافسته الرواندية ليديا حيث حصل على 38 صوت مقابل 15 صوت. وفاز جواو من ساوتومي بمنصب نائب الرئيس بالتزكية وفازت ماتولونجا من ليسوتو بمنصب نائب الرئيس الثاني بالتزكية أيضا وفاز بمنصب النائب الثالث من جيبوتي فاردوسا بالتزكية وفاز بمنصب النائب الرابع من المغرب كمال الحلو بعدد أصوات 27 مقابل حصول نيجروس من بتسوانا على 25 صوت. وفاز بمنصب الأمين العام من السودان أحمد أبوالقاسم بعد الحصول على 29 صوت بينما حصل منافسة من السنغال عمر جوينا على 24 صوت. بينما حصل على منصب أمين الصندوق من نيجيريا جوميل أبو أحمد. وحضر الانتخابات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومثل مصر خلال التصويت المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية. أجريت الأنتخابات اليوم بنظام التصويت السري على كل منصب على حده بإستمارات مختلفة في كل منصب وتحت إشراف ومراقبة اللجنة الأولمبية الدولية. كانت اجتماعات الجمعية العمومية لأنوكا أنطلقت أمس وإستمرت اليوم وحضرها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسط ترحيب بجميع الوفود الإفريقية التي حضرت لمصر خلال الفترة الحالية.