شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للاهلى أمام نهضة بركان فى السوبر الافريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الاهلى تحضيراتة لمواجهة نضة بركان المقررة الجمعة المقبل على كاس السوبر الافريقي وتتوجه بعثة الأهلي إلى الفندق المضيف لجميع الأطراف المشاركة في كأس السوبر في الواحدة والنصف ظهر اليوم، ويتناول اللاعبون وجبة الغداء في نفس الفندق قبل التحرك في السادسة والنصف مساء لخوض التدريبات على ملعب جامعة قطر.

ويبدأ الجهاز الفني اليوم في تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، بعدما اكتفى أمس بتدريبات خفيفة؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي التي تعرض لها اللاعبون.

وأنهى لاعبو الأهلي مهمتهم الأولى بنجاح من خلال التأهل للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز، ويبحث الفريق عن التتويج بكأس السوبر في المهمة الثانية له.

وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي، فى حراسة المرمى وفي خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هانى

وفي خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى افشه وفي خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، صلاح محسن.