شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل مباراتين للأهلي وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحريك مواعيد مباراتين للأهلي ومثلهما لبيراميدز ضمن مسابقة الدوري، على أن تقام المباريات المؤجلة بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترة توقف الدوري على هامش تجمعهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وفي موعد يعلن فيما بعد ، على أن يكتفى خلال هذه الفترة بإقامة مباريات بطولة كأس مصر.

يأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء المسابقة قبل تجمع المنتخب الوطني في نهاية أغسطس المقبل ، مع مراعاة ظروف الفريقين لاستمرار ارتباطهما ببطولتي الأندية الأفريقية اللتين تأهلا لدوريها قبل النهائي.

وجاء التعديل على النحو التالي:

⁃ تأجيل مباراة الأهلي مع البنك الأهلي المقرر اقامتها ضمن الجولة 25 في الأول من يونيو بستاد السلام .

⁃ تأجيل مباراة أسوان مع الأهلي ضمن الجولة 17 المقرر اقامتها بأسوان في 7يونيو المقبل.

⁃ تأجيل مباراة المقاولون مع بيراميدز المحدد لها الخميس 27 مايو ضمن الجولة 24.

⁃ تأجيل مباراة بيراميدز مع البنك الأهلي المحدد لها 6 يونيو المقبل ضمن الجولة 23.