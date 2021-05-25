شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة إنجلترا استعدادًا لـ «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، قائمة الأسود الثلاثة المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2020».

ومن المقرر أن تقام البطولة من 11 يونيو حتى 11 يوليو المقبل، ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الرابعة مع كرواتيا والتشيك واسكتلندا.

ولم يعلن ساوثجيت سوى قائمة مبدئية مكونة من 33 لاعبًا، على أن يعلن القائمة النهائية في 1 يونيو وهو الموعد النهائي لإرسالها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا

قائمة إنجلترا في يورو 2020

حراسة المرمى: دين هندرسون، سام جونستون، جوردان بيكفورد، أرون رامسديل

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، بن تشيلويل، كونور كوادي، بن جودفري، ريس جيمس، هاري ماجواير، تيرون مينجز، لوك شاو، جون ستونز، كيران تريبير، كايل ووكر، بن وايت

الوسط: جود بيلينجهام، جوردان هندرسون، جيسي لينجارد، ماسون ماونت، كالفين فيليبس، ديكلان رايس، جيمس وارد براوس.

الهجوم: دومينيك كالفرت لوين، فيل فودين، جاك جريليش، ماسون جرينوود، هاري كين، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، جادون سانشو، رحيم سترلينج، أولي واتكينز.