شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تركية: جالاتا سراي قريب من ضم صانع ألعاب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع « Aspor التركي» اليوم الثلاثاء إن جالاتا سراي ينافس بيشكتاش وأندية أخرى على ضم صانع ألعاب الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة.

وقال الموقع إن المنافسة قوية بين جالاتا سراي وبيشكتاش لكن هناك أفضلية لجالاتا بسبب تواجد مصطفى محمد مهاجم الزمالك في الفريق.

وشارك أفشة في 76 مباراة مع الأهلي وسجل 13 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب.

وبات أفشة عنصرا أساسيا في منتخب مصر وشارك في آخر 8 لقاءات للفراعنة وسجل هدفين