الامارات | بالفيديو.. سالم ملهوف.. بصمة إماراتية جديدة في بطولة العالم للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الفارس سالم حمد بن ملهوف الكتبي إنجازاً تاريخياً بعدما فاز بلقب بطولة العالم للقدرة في إيطاليا، ليضيف إنجازاً جديداً لرياضة القدرة في الدولة.

محمد يوسف

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