شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام شيلونجو مع الاسماعيلى بعد ثنائية المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد الناميبى بنسيون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى الفريق لحصد انتصارا غاليا على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بالأسبوع الــ24 ببطولة الدورى الممتاز.

واستعرض الموقع الرسمى للاسماعيلى أبرز أرقام الدولى الناميبى بعد تلك الثنائية …

شيلونجو هو اللاعب الأجنبى رقم 11 الذى يسجل ثنائية للإسماعيلى فى مسابقة الدورى الممتاز كما رفع رصيد أهدافه مع الإسماعيلى إلى 16 هدفًا ليحتل المركز الـ 8 فى قائمة هدافى اللاعبين الأجانب بفارق هدفًا عن السنغالى آمين دابو وتعد هذه المباراة هى الـ 80 بمسابقة الدورى العام ” 55 مع الإسماعيلى و13 مع بيراميدز و12 مع سموحه” بواقع 4833 دقيقة سجل 18 هدفًا وصنع 12 هدفًا وهدفه الأول يعد الـ 25 مع الأندية المصرية حيث سجل 6 مع بيراميدز و5 مع سموحة. كما أن المباراة الثانية التى يهز فيها مرمى مصر المقاصة حيث سبق وسجل بقميص سموحه يوم 3 أغسطس 2018 ضمن منافسات الدورى العام.