شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: نبحث حل أزمات فريق الكرة.. وهذا موقفي من خوض الإنتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسين لبيب رئيس اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة الزمالك، عن موقفه من خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال حسين لبيب في تصريحات إذاعية: «من الوارد خوض الانتخابات المقبلة، لكن لا نفكر في هذا القرار إلا بعد تحقيق طموحاتنا وأهدافنا في الفترة الحالية».

وأضاف:«هدف اللجنة الأساسي في الوقت الحالي هو وضع النادي على الطريق الصحيح، ونأمل أن يسعفنا الوقت لوضع حجر الأساس لشركة كرة القدم، كما سنعلن خلال الساعات المقبلة عن تعيين متحدث رسمي لفريق الكرة».

وتابع: «نرتب لوضع بعض التصورات والخطط بشأن فرع النادي في 6 أكتوبر، من أجل تقديمها للمجلس القادم».

وأكمل: «نبحث أيضًا عن حلول فورية لبعض الأزمات المتعلقة بفريق الزمالك، حتى يستمر في المنافسة على الألقاب، ندعم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، ونتمنى أن يواصل الفريق صدارته للدوري والتتويج باللقب».

وواصل: «الزمالك من أكبر الأندية الأفريقية والعربية، وسنفعل المستحيل من أجله».