شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى الأهلي لتجهيز أيمن أشرف للمشاركة فى السوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبرنامج تأهيلي مصغر تحت إشراف الجهاز الطبي؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، والتواجد مع الفريق خلال مباراة نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد جاسم بن حمد «ملعب السد» على كأس السوبر الإفريقي.

ويقوم أيمن أشرف بتنفيذ برنامج تأهيلي بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم خلال المباراة الأخيرة أمام صن داونز، والتخلص من حالات الإجهاد التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وخضع أشرف لتدريبات منفردة أمس، على هامش مران الأهلي الأول الذي أقيم على ملعب جامعة قطر، ويستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم؛ للتعافي من الإصابة وتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق في المران الجماعي.

وأدى الأهلي مرانه على ملعب جامعة قطر أمس، واشتمل على تدريبات خفيفة، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي والذهني قبل مباراة نهضة بركان المغربي.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أكد خلالها أن مباراة السوبر الإفريقي90 دقيقة، وعليهم أن يكللوا جهودهم من خلال التتويج بلقب جديد، والاستمرار في الوقوف على منصات التتويج الإفريقي، بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.