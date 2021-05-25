شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: أتطلع للتتويج بهذا اللقب للمرة الأولى مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يتطلع إلى التتويج بكأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل، على حساب نهضة بركان المغربي، خاصة أنها المشاركة الأولى له مع الأهلي في هذه البطولة القارية، لذلك يتمني أن تكون النسخة الحالية، هي «السوبر القاري» السابع للأهلي، والأول له منذ انضمامه إلى الفريق.

وقال إبراهيم: «أن جميع لاعبي الأهلي يركزون في مباراة نهضة بركان، المقرر إقامتها على استاد جاسم بن حمد «ملعب نادي السد»، وهناك إصرار كبير على التتويج بلقب السوبر الإفريقي ليكون أفضل ختام لهذه المرحلة التي شهدت حالة من الضغط الشديد في المباريات ما بين مواجهات محلية وقارية».

وشدد إبراهيم على أن حضور جماهير الأهلي كان سببا في نجاح بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت خلال شهر فبراير الماضي، وساهم وجودهم في تتويج الفريق بالميدالية البرونزية في البطولة، وتواجدهم في المدرجات خلال مباراة نهضة بركان، سيكون بلا شك دفعة معنوية قوية لجميع اللاعبين؛ من أجل التتويج باللقب والاحتفال معهم.

وأضاف مدافع الأهلي: «لقب السوبر الإفريقي غائب عن النادي منذ سبع سنوات بعد غياب النادي عن منصات التتويج في دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يستعيد الأهلي مكانته ويتوج بالبطولة في العام الماضي، والجيل الحالي قادر على التتويج باللقب، وإضافته من جديد إلى قائمة بطولات الأهلي».

وأشار إبراهيم إلى أن الأهلي يعيش حالة من التركيز الشديد قبل مواجهة نهضة بركان، والجهاز الفني أكد ضرورة إغلاق ملف دوري إفريقيا بمجرد الانتهاء من مباراة صن داونز، والتأهل إلى الدور النصف النهائي في البطولة، وذلك للتركيز في مواجهة الفريق المغربي على كأس السوبر الإفريقي، خاصة أن البطولة من مباراة واحدة، والفائز فيها يعود إلى بلاده بلقب إفريقي يضاف إلى سجلاته، لذلك يأمل أن يكون الأهلي هو المتوج باللقب.

وتطرق مدافع الأهلي للحديث عن مواجهة صن داونز الأخيرة قائلا: «الأهلي حقق هدفه من المباراة، وحسم تأهله إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا.. مباراة الذهاب بكل تأكيد كان لها دور كبير لمساعدة الأهلي في تخطي فريق قوي وعنيد، استطاع أن يثبت أقدامه في البطولة الإفريقية في السنوات الماضية، ولكن لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسئولة، وحسموا التأهل ، وقطعوا خطوة مهمة في طريق الحفاظ علي لقب دوري أبطال إفريقيا والتتويج بالبطولة العاشرة.

وقال «إبراهيم»، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ركز على الكرات العرضية خلال التدريبات التي سبقت مباراة صن داونز للمهاجمين والمدافعين، وجاءت تعليماته واضحة للدفاع أن الكرات العرضية أحد أخطر الأسلحة لفريق صن داونز.

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن مصلحة الأهلي تأتي في المقام الأول، والهدف الذي سجله في مباراة صن داونز كان تتويجا لجهود جميع زملائه في الفريق، وهناك رغبة قوية من اللاعبين في الفوز بلقب السوبر الإفريقي.