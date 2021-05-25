شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للمصري قبل مواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر، ضربة قوية قبل مباراة وادي دجلة.

ويأتي ذلك بعدما تأكد غياب الثنائي النيجيري إيزي إيميكا، وأحمد رفعت، عن المباراة، وذلك بسبب حصول الأول على الإنذار الثالث وتعرض الثاني للطرد، خلال مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلتقي المصري مع وادي دجلة، الجمعة المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الفريق البورسعيدي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات، أحرز لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 21 غيرها.