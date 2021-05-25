شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. ريال مدريد يعلن تجديد تعاقد لوكا مدريتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش حتى صيف 2022، وكان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ونشر ريال مدريد بيانًا جاء فيه: «ريال مدريد ولوكا مودريتش توصلا لاتفاق لتمديد تعاقد اللاعب، إذ يبقى في النادي حتى 30 يونيو 2022»

وانضم لوكا لصفوف ريال مدريد قادمًا من توتنهام الإنجليزي في صيف 2012، مقابل 35 يورو ليصبح من أفضل لاعبي العالم.

وخاض مودريتش في صفوف الميرينجي 391 مباراة سجل فيها 28 هدفًا وصنع 61 هدفًا في جميع المسابقات.

ونشر لوكا مودريتش على حسابه الرسمي على تويتر تغريدة قال فيها: «سعيد وفخور لمواصلة ارتداء قميص أفضل فريق في العالم».

لوكا مودريتش

وتوج مودريتش بعدة ألقاب مع ريال مدريد، إذ فاز بلقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، والسوبر الإسباني 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات.

وحاز الكرواتي على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2018 بعدما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وحل وصيفا بقميص منتخب بلاده في كأس العالم خلف فرنسا.