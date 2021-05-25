شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يجري أشعة جديدة قبل مواجهة نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة على الكوع للاطمئنان على حالته، بعد جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، عقب الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي قام بتنفيذه.

وكان فتحي قد تعرض لإصابة في الكوع خلال مشاركته برفقة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا، وهو ما تسبب في غيابه عن التواجد مع الفريق في المباريات الرسمية.

وأدى لاعب خط وسط الأهلي برنامجه التأهيلي خلال الأيام الماضية، وشارك في التدريبات بشكل تدريجي وتحفظي من خلال ارتداء «واقي الكوع»، ويشارك في التدريبات الجماعية ويصبح جاهزا للتواجد في المباريات الرسمية وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، على إجراء أشعة احترازية لحمدي فتحي؛ للمزيد من الاطمئنان على حالته بعدما أصبح جاهزًا للتواجد في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب جامعة قطر استعدادًا لمباراة مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الأفريقي والمقرر إقامتها في السادسة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب جاسم بن حمد «ملعب السد».