شكرا لقرائتكم خبر عن فليك مدرباً لمنتخب ألمانيا بعد بطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الثلاثاء أن مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك وقع عقداً لتدريب منتخب بلاده لمدة ثلاثة أعوام مباشرة بعد نهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة بسبب فيروس كورونا، والمقررة في الفترة بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو المقبلين.

وقال الاتحاد في بيان، إن "هانزي فليك سيكون المدرب الجديد للمنتخب الوطني. وقع المدرب البالغ من العمر 56 عاماً اليوم عقداً في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت-سور-لوماين حتى عام 2024، والذي يتضمن أيضاً فترة إقامة البطولة الأوروبية على أرضنا".