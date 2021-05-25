شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يطمح إلى تعويض ما فاته في 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

بعد أن حُرِمَ من أن يتوج بطلاً للعالم مع بلاده عام 2018، يطمح مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة إلى التعويض هذا الصيف، والفوز مع المنتخب الفرنسي بكأس أوروبا المقررة بين 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز.

دفع بنزيمة الثمن غالياً بسبب أزمته الشهيرة،إذ استبعد عن منتخب بلاده لمدة خمسة أعوام ونصف العام، وتحديداً منذ خوضه مباراته الدولية الرقم 81 أمام أرمينيا في أكتوبر/تشرين الأول 2015 حيث سجل مرتين رافعاً عدد أهدافه الدولية إلى 27.

لكن الآن، الفرصة قائمة أمام ابن الـ33 عاماً، لتعويض ما فاته في مونديال روسيا 2018 حين توجت بلاده بلقبها العالمي الثاني بالفوز في النهائي على كرواتيا وزميله الحالي في ريال مدريد لوكا مودريتش.

قرر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان طي صفحة الماضي واستدعاء بنزيمة إلى تشكيلة كأس أوروبا المؤجلة من الصيف الماضي، بسبب فيروس كورونا، شارحاً موقفه بأنه «لكي نصل إلى هذا القرار، مررنا بمراحل، تقابلنا معاً وتحادثنا طويلاً»، مضيفاً: «لا أريد خلق حالات خاصة، لطالما تجاهلت مصلحتي الشخصية، ومنتخب فرنسا ليس ملكي وهو فوق الجميع».

وبعد اللقاء الذي جمعهما معاً في مدريد، قال ديشان إنه «فكّر طويلاً للوصول إلى هذا القرار، لن أفصح عن أي كلمة مما دار بيننا، لكنه كان يحتاج إلى ذلك، وأنا أيضاً».