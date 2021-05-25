شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يكسب «بروفة» الأردن بالخمسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم على نظيره الأردني 5-1 في المباراة الدولية الودية التي أقيمت بينهما، الاثنين، في استاد راشد في دبي في «البروفة» الأخيرة ل«الأبيض» قبل خوض غمار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستُقام في الدولة للفترة من الثالث إلى الخامس عشر من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وتابع علي مبخوت تألقه بعدما كان توّج هدافاً لدوري الخليج العربي بتسجيله ثلاثة أهداف، في حين أضاف خليل إبراهيم المتألق أيضاً في هذه الفترة الهدف الرابع وكايو كانيدو الخامس.

وكان علي مبخوت سجل «هاتريك» أيضاً، وخليل إبراهيم هدفاً في مباراة الفوز على الهند 6-صفر في مارس/ آذار الماضي.

ويستهل المنتخب مبارياته في ما تبقى من التصفيات المشتركة بمواجهة منتخب ماليزيا في 3 يونيو/ حزيران المقبل، ثم يلاقي تايلاند وإندونيسيا وفيتنام في 7 و11 و15 يونيو، على التوالي.

وتضم قائمة اللاعبين الذين استدعاهم المدرب فان مارفيك: علي خصيف، وفهد الظنحاني، ومحمد الشامسي، وعادل الحوسني، وبندر الأحبابي، وشاهين عبد الرحمن، ووليد عباس، ومحمود خميس، ومحمد برغش، وخليفة الحمادي، وحسن المحرمي، ويوسف جابر، ومحمد العطاس، وعبدالله رمضان، وعبدالله النقبي، وماجد حسن، وعبدالله حمد، وفابيو دي ليما، وخلفان مبارك، وكايو كانيدو، وخليل الحمادي، وطحنون الزعابي، وعلي صالح، وحارب عبدالله سهيل، ومحمد جمعة عيد، وعلي مبخوت، وسبيستيان تيجالي.