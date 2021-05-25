خلفًا ليواكيم لوف.. فليك مدرباً لمنتخب ألمانيا بعد يورو 2020 لمدة 3 سنوات

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإتحاد الألماني لكرة القدم، بشكل رسمي عن تعاقده مع هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، لتولي قيادة المنتخب الألماني، خلفا ليواكيم لوف بعد إنتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقع هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، بشكل رسمي علي عقداً مدته 3 سنوات لقيادة المنتخب الألماني، حتي 2024 وخلافة يواكيم لوف بعد إنتهاء مشاركة الماكينات في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ومن المقرر أن يبدأ هانز فليك مهمته رسمياً في تدريب ألمانيا، بتصفيات كأس العالم يوم 2 سبتمبر خارج أرضه أمام ليختنشتاين، ثم مواجهة أرمينيا في 5 سبتمبر، ثم خارج أرضه ضد أيسلندا 8 سبتمبر.

وينافس المنتخب الألماني في المجموعة السادسة ببطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020"، مع البرتغال وفرنسا والمجر.

كان هانز فليك علي رأس قائمة المرشحين من خوان لابورتا رئيس برشلونة، لخلافة رونالد كومان في تدريب البارسا، لكن جاء الإعلان الرسمي للإتحاد الألماني بالتعاقد مع مدرب بايرن ميونخ ليقضي علي طموحات لابورتا في نقل المدرب إلى "كامب نو".