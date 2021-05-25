ياسر ريان يرد على تصريحات فوزي البنزرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يملك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين خلال الفترة الماضية، لافتًا أن تراجع مستواه في بعض المباريات أمر طبيعي بسبب تلاحم المباريات على مستوى البطولات المختلفة التي يخوضها الفريق.

وقال ريان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" الأهلي يملك أفضل "قماشة"حاليا في مصر وإفريقيا، وأي فريق في العالم يحدث له بعض التراجع، ميسي حين يتراجع مستواه فريق برشلونة يتأثر".

وأضاف:" الأهلي لا يقف على لاعب، فعلى مدار تاريخ النادي رحل واعتزل عدد كبير من اللاعبين والفريق لم يتأثر، لكن حاليا الفريق يحتاج لبعض التدعيمات في بعض المراكز خاصة في مركز رأس الحربة".

ورد على تصريحات فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، والتي أكد خلالها بأن الأهلي لم يكن مقنعاً أمام صنداونز والترجي التونسي سيتأهل على حسابه.

وقال البنزرتي في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية: "الترجي الرياضي التونسي أفضل من منافسه الأهلي في الدور النصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا في الوقت الحالي".

وأضاف البنزرتي: "الأهلي لم يكن مقنعاً في أدائه خلال المواجهة التي جمعته بصنداونز في ذهاب الربع النهائي من دوري الأبطال، والنتائج لا تعكس مردود الأهلي".

وأوضح، أن البنزرتي يعلم أن الأهلي الأقرب لتحقيق البطولة لذلك يطلق مثل هذه التصريحات، وهذه حرب نفسية وتدار بين الأندية في هذه الفترة قبل المباريات.

وأتم تصريحاته:" لا اتفق مع البنزرتي في تصريحاته رغم احترامي له كمدرب له تاريخ طويل في إفريفيا، والدليل أن الأهلي حقق بطولتي الدوري وإفريقيا وقريب من تحقيق السوبر الإفريقي بعد أيام".