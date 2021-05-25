أزمة في 3 مباريات.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالالتزام بالأجندة الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

طالب النادي الأهلي، من اتحاد الكرة تنفيذ لائحته التي تخص الأجندة الدولية للمنتخبات وعدم إقامة أي مباريات محلية في هذا التوقيت.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأهلي أرسل خطاباً بالفعل لاتحاد الكرة يطلب فيه تنفيذ اللائحة، في البنود التي تمنع خوض أي مباريات في فترة الأجندة الدولية، في ظل استدعاء لاعبين بالفريق لمنتخبات بلادهم.

وأضاف: "لم نطلب تأجيل المباريات حتي لا يتفهم أحد الأمر بصورة خاطئة.. الفترة من 1 حتى 11 يونيو المقبل فترة أجندة دولية رسمية ولا يحق لاتحاد الكرة إقامة مباريات محلية رسمية في تلك الفترة".

وأوضح المصدر: "بعد تأجيل تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم 2022 تم تسكين مباريات لمسابقة الدوري في الفترة من 1-11 يونيو ظناً أنه ليس هناك مباريات ولكن وصل إلينا 4 استدعاءات للاعبينا لمنتخبات بلادهم، وبالتالي طبقاً للائحة اتحاد الكرة لا يحق خوض مباريات في تلك الفترة".

وتلقى النادي الأهلي 4 استدعاءات للاعبيه الدوليين، وهم: أليو ديانج من المنتخب المالي، وبدر بانون من منتخب المغرب، وعلي معلول من منتخب تونس، ووالتر بواليا من منتخب الكونغو.

وشدد المصدر أن إتحاد الكرة يجب أن يعدل مواعيد المباريات المقرره للأهلي أيام 1 يونيو أمام البنك الأهلي، و4 يونيو أمام إنبي بكأس مصر، و7 يونيو أمام أسوان بالدوري.