مدرب المصري: دفعنا ضريبة اللعب بشكل هجومي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عبد الكريم، مدب عام المصري، أنه فريقه قدم مباراة قوية أمام الزمالك، لافتًا أن جميع اللاعبين قدموا أدوراهم وكادت تنتهي المباراة بالتعادل.

واقتنص الزمالك فوزاً ثميناً في الدقيقة 90+8 على المصري بنتيجة (3-2) على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 24 في مسابقة دوري we المصري.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 54 نقطة في المركز الأول ليوسع الفارق مع الأهلي إلى 13 نقطة، مع لعب الأحمر 5 مباريات أقل يمنحه الفوز بها الصدارة بفارق نقطتين.

وقال عبد الكريم في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس:" كل شيء حدث في المباراة أمام الزمالك، وهذه طريقتنا أمام كل فرق الدوري واللعب بطريقة هجومية دائما".

وأضاف:" نحن فريق لا يميل للدفاع ودفعنا الضريبة بالخسارة أمام الزمالك، وجميع اللاعبين أدوا دورهم، رغم ضغط مباريات في الفترة الماضية".

وأوضح، أن أي فريق في العالم يلعب بطريقة هجومية من الطبيعي أن يكون هناك بعض الثغرات في دفاعه.

وأشار إلى أن اللاعب أحمد رفعت لم يقصد الحصول على الطرد أمام الزمالك رغم قراره المتسرع فهو لاعب ملتزم ومؤثر مع الفريق.

وأتم مدرب عام المصري تصريحاته:" أغلقنا صفحة الزمالك ونستعد للمباراة المقبلة في الدوري أمام وادي دجلة".