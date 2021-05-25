رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والأهلي 99

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي عن تأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي في بطولة الجمهورية مواليد 99.

ونشر الزمالك بيان عبر موقعه الرسمي أكد فيه وصول خطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن فقالناشئين مواليد 1999 أمامالنادي الأهلي.

ونشر الزمالك نص خطاب اتحاد الكرة والذي جاء كالآتي: “الحاقا لخطابنا بتاريخ 16/5/2021 ، بشأن قرار إدارة المسابقات بإقامة مباراة بين الزمالك والأهلي مواليد 99 يوم الأربعاء الموافق 26/5/2021 ، بملعب السكة الحديد، قرر الاتحاد عدم إقامة المباراة ، المذكورة في الموعد المحدد”.