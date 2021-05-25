سواريز: كومان ليس لديه شخصية.. نصيحة لميسي.. وميزة لسيميوني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، أن رونالد كومان مدرب برشلونة ليس لديه شخصية، مضيفا أنه من المستحيل أن يرحل عن روخيبلانكوس بعد العام الذي قضاه داخل النادي، كما أن دييجو سيميوني (مدرب أتليتكو) يشعرك بأنك الأفضل في العالم.

ورحل سواريز عن برشلونة مطلع موسم 20/21 بشكل مجاني لينضم إلى صفوف أتليتكو مدريد، ويتوج ببطولة الدوري الإسباني مع روخيبلانكوس.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قال سواريز: "رأيت أن كومان ليس لديه شخصية".

وأضاف: "بعد تولي كومان مهمة تدريب برشلونة قال لي إنه لن يعتمد علي، ثم قال لي إذا لم ترحل غدا سأعول عليك.. حينها رأيت أنه ليس لديه شخصية".

وردا على سؤال حول استمرار ميسي في نادي برشلونة، قال الأوروجوياني: "لم يخبرني بقراره النهائي حتى الآن، لكني أوصيه بمواصلة اللعب".

وعن قرب انضمام سيرجيو أجويرو إلى برشلونة علق سواريز قائلا: "أوافق على التعاقد مع أجويرو".

وعن تتويجه ببطولة الدوري الإسباني مع أتلتيكو، قال: "الفوز بالدوري الإسباني مع أتلتيكو يكلف أكثر بكثير من تكلفة الفوز مع برشلونة.. إنه ممتع للغاية وأعطيه قيمة أكبر ومزايا أكثر".

وأتم: "أنا سعيد في أتليتكو، وبعد هذا العام من المستحيل أن أقول إنني سأرحل، سيميوني يقنعك بأي شيء. يقول لك (تعال إلى هنا وستحصل على هذا وهذا)، تشعر أنك الأفضل في العالم، لقد أقنعني وأنا لست نادما على ذلك".