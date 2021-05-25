ياسر إبراهيم: هدفنا السوبر الإفريقي.. وأغلقنا صفحة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، أنه يتمنى الفوز بلقب السوبر الإفريقي مع الفريق، في ظل مشاركته الأولى في هذه المبارة.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل بحثا عن لقب إفريقي جديد، والوقوف على منصات التتويج القارية، وإضافة اللقب السابع للنادي.

وقال إبراهيم في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد قبل مواجهة نهضة بركان المرتقبة، ولديهم إصرار كبير على التتويج بلقب السوبر الإفريقي ليكون أفضل ختام لهذه المرحلة التي شهدت حالة من الضغط الشديد في المباريات ما بين مواجهات محلية وقارية.

وأوضح مدافع الأهلي، أن جماهير النادي كانت من أهم الأسباب للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن تواجدهم في المدرجات خلال مباراة نهضة بركان، سيكون بلا شك دفعة معنوية قوية لجميع اللاعبين؛ من أجل التتويج باللقب والاحتفال معهم.

وأشار إلى أن الجيل الحالي قادر على التتويج بلقب السوبر الإفريقي، وإضافته من جديد إلى قائمة بطولات الأهلي.

وأكد أن المدرب بيتسو موسيماني طالبهم بضرورة إغلاق ملف دوري إفريقيا بمجرد الانتهاء من مباراة صن داونز، والتأهل إلى الدور النصف النهائي في البطولة، وذلك للتركيز في مواجهة الفريق المغربي على كأس السوبر الإفريقي.

وتابع:" الأهلي حقق هدفه من لقاء صنداونز، وحسم تأهله إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، وقطع خطوة مهمة في طريق الحفاظ علي لقب دوري أبطال إفريقيا والتتويج بالبطولة العاشرة".

وأتم تصريحاته:" مصلحة الأهلي تأتي في المقام الأول، والهدف الذي سجلته في مباراة صن داونز كان تتويجا لجهود جميع زملائي في الفريق".