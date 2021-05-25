قبل السوبر.. أشعة على كوع فتحي.. وبرنامج تأهيلي لأيمن أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها يوم 28 مايو الجاري على ستاد جاسم بن حمد بمدينة الدوحة.

وخضع أيمن أشرف، لاعب الفريق، لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه من أجل العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض أيمن لكدمة قوية في القدم خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخضع اللاعب لتدريبات منفردة أمس الاثنين، ويستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم؛ للتعافي من الإصابة وتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق في المران الجماعي.

وفي السياق ذاته، أجرى حمدي فتحي، لاعب الفريق أشعة على الكوع للمزيد من الاطمئنان على حالته، عقب الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وحرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، على إجراء أشعة احترازية لحمدي فتحي؛ للمزيد من الاطمئنان على حالته بعدما أصبح جاهزًا للتواجد في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وكان لاعب وسط الأهلي قد تعرض لإصابة في الكوع خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا، وهو ما تسبب في غيابه عن التواجد مع الفريق في المباريات الرسمية.