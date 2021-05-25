ريال مدريد يُمدد عقد مودريتش



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تمديد عقد نجم الفريق لوكا مودريتش ليستمر مع الفريق عام جديد.

ونشر النادي من خلال بيان عبر موقعه الرسمي: "ريال مدريد ولوكا مودريتش توصلا لاتفاق على تمديد العقد والذي سيسمح للاعب بالبقاء مع النادي حتى 30 يوليو 00."

وكان اللاعب البالغ 35 عامًا قد انضم لصفوف الفريق الملكي عام 2012 بعد 4 سنوات قضاها في توتنهام الإنجليزي.

ونجح مودريتش في تحقيق العديد من البطولات رفقة النادي الملكي حيث حقق ألقاب الدوري الإسباني في موسمي 2016/17 و 2019/20 كما فاز بكأس الملك في موسم 2013/14.

وحقق لقب السوبر الإسباني أعوام 2021، 2017 بالإضافة إلى 2019/20، كما قاد الفريق للفوز بدوري الأبطال في 4 نسخ وهي 2013/14، 2015/16 ، 2016/17 ، 2017/18، وكأس السوبر الأوروبي 2014، 2016، 2017 وكأس العالم للأندية في ثلاث مناسبات 2016، 2017، 2018.