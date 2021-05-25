ميدو: شيكابالا نموذج للقائد الحقيقي.. وجمهور الزمالك "محظوظ" بهذا الجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم مباراة رائعة وقوية أمام نظيره المصري واستحق الفوز بعد أداء رجولي من جميع اللاعبين في الفريق.

واقتنص الزمالك فوزاً ثميناً في الدقيقة 90+8 على المصري بنتيجة (3-2) على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 24 في مسابقة دوري we المصري.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 54 نقطة في المركز الأول ليوسع الفارق مع الأهلي إلى 13 نقطة، مع لعب الأحمر 5 مباريات أقل يمنحه الفوز بها الصدارة بفارق نقطتين.

وقال ميدو خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"تحية شكر لشيكابالا القائد الحقيقي للزمالك، عمره ما يطلب جنيه ويبحث عن حقوق زملائه".

وأضاف:" لا يوجد لاعب في مصر يفعل مثل شيكابالا فهو نموذج حقيقي للقائد داخل فريق الزمالك".

وأوضح، أن فرجاني ساسي "بيموت" نفسه لأخر دقيقة في كل مباراة ومن الصعب أن تجد هذه المواصفات في لاعب عربي.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يفوز الزمالك في أخر دقيقة ويقاتل في كل مباراة حتى النهاية، ولا نخرج بعد المباريات ونقول أن روح "الفانلة" البيضاء هي اللي انتصرت، فهذا من مواصفات الفرق الكبيرة.

تابع:" ان تقاتل وتفوز في أخر دقيقة في اخر مباراتين أمر جيد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق والجمهور محظوظ بهذا الجيل".

وأتم ميدو تصريحاته:"مبروك لجمهور الزمالك الفوز الصعب، وفريق المصري كان رائع ولديه مدرب مميز وسجل والفريق سجل واحدا من أفضل الأهداف في تاريخ الدوري المصري".