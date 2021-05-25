حسين لبيب: الزمالك باق.. وسنفعل المستحيل لرفعته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، إنه يسعون لفعل المستحيل من أجل رفعة النادي، مضيفا أن اللجنة تسعى لتحقيق هدفين.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "الفيلسوف" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال لبيب: "درسنا أنا والمجموعة التي تدير النادي خلال آخر أسبوعين قبل صدور قرار تعيينا بشكل رسمي كافة الأمور داخل النادي".

وأضاف: "هدفنا الحفاظ على الزمالك كواحد من أكبر الأندية العربية والأفريقية، نسعى لتقديم ما يليق بالنادي وجماهيره".

وتابع: "هدفنا الثاني هو إجراء انتخابات مجلس ادارة وتسليم المهمة لمجلس منتخب، حينها نكون ادينا دورنا".

وواصل: "نادي الزمالك أعظم مننا كلنا.. الزمالك باق والأشخاص زائلون".

وأكمل: "قراراتنا جماعية وليست فردية، ندعم المدير الفني للفريق الكروي الذي يتصدر جدول الدوري المصري ونتمنى أن نسعد بالتتويج ببطولة الدوري حتى تكون بداية جديدة للزمالك".

وأتم: "هانقدر نعمل المستحيل لرفعة الزمالك".