رسميًا: مودريتش يُحرج راموس ويوافق على طلب ريال مدريد

أحرج أفضل لاعب في العالم 2018 “لوكا مودريتش” زميله وقائد ريال مدريد “سيرخيو راموس” بموافقته على طلب النادي الملكي بتمديد عقده لمدة موسم واحد فقط.

وأصبح سيرخيو راموس في موقف صعب، إذ يماطل قائد وملهم ريال مدريد في تمديد عقده لمدة موسم واحد، ويرغب في التمديد لمدة لا تقل عن موسمين أو ثلاث.

وعلى النقيض من موقف راموس، قدم مودريتش موسمًا استثنائيًا مع ريال مدريد وأصبح دينمو خط الوسط، حيث فرض نفسه على زين الدين زيدان في تشكيلة الفريق الأساسية بعدما تراجع مستواه لفترة قصيرة.

وعلى الرغم من ذلك لم يعارض النجم الكرواتي صاحب الـ35 عامًا فكرة ريال مدريد بتمديد عقده لأكثر من موسم وفقًا لسياسة النادي بالتجديد موسم تلو الآخر للاعبين الذين يتجاوزون 30 عامًا، وفقا لمستواهم الفني.

أما سيرخيو راموس لم يقدم أي شيء يذكر مع ريال مدريد في الموسم المنصرف، بسبب إصاباته المتكررة، ورغم ذلك ما زال يماطل في تمديد عقده لمدة موسم واحد.

وأعلن ريال مدريد اليوم الثلاثاء، تمديد عقد لوكا مودريتش الذي كان من المفترض أن ينتهي بعد 5 أيام، إلى شهر يونيو 2022.

وصرح مودريتش في أكثر من مناسبة سابقة أنه يرغب في إنهاء مسيرته مع ريال مدريد، وعلى ما يبدو ستتحقق أمنية اسطورة خط الوسط الكرواتية.