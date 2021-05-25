شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي في اليوم الثاني بالدوحة استعدادًا لـ«نهضة بركان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات كأس السوبر الأفريقي.

وتناول فريق النادي الأهلي الإفطار داخل فندق الإقامة عقب الوصول إلى مطار الدوحة قادمًا من جنوب أفريقيا.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى الفندق المضيف لجميع الأطراف المشاركة في كأس السوبر في الواحدة والنصف ظهر اليوم، ويتناول اللاعبون وجبة الغداء في نفس الفندق قبل التحرك في السادسة والنصف مساء لخوض التدريبات على ملعب جامعة قطر.

ويبدأ الجهاز الفني اليوم في تنفيذ الجوانب الفنية والخططية بعدما اكتفى أمس بتدريبات خفيفة للاعبين للتخلص من حالة الإجهاد العضلي التي تعرضوا لها.

وأنهى لاعبو الأهلي مهمتهم الأولى بنجاح من خلال التأهل للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق صن داونز، ويبحث الفريق عن التتويج بكأس السوبر في المهمة الثانية له.