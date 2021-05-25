شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي يحسم قراراه بشأن مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر موقع «ياني أسير» التركي صباح اليوم الثلاثاء، تقريرًا يؤكد فيه أن مهاجم المنتخب الوطني مصطفى محمد، المحترف في صفوف جالاتا سراي التركي لن يرحل عن صفوف الفريق.

كانت تقارير تركية قد أشارت الفترة الماضية إلى رغبة مارسيليا وسانت إيتيان في التعاقد مع الدولي المصري بعد تألقه في جالاتا سراي.

وأوضحت أن نادي مارسيليا الفرنسي يستهدف التعاقد مع مصطفى محمد مقابل 20 مليون يورو.

بينما أشار تقرير الموقع التركي صباح اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي جالاتا سراي ترغب في دعم صفوفها بالتعاقد مع اللاعب الألماني كيفين ستشلوتيربيك لتقوية الخط الخلفي للفريق في الموسم الجديد.

وأضاف الموقع أن إدارة النادي التركي ترغب في الاحتفاظ بالدولي المصري مصطفى محمد، إذ أكد التقرير رغبة النادي بالبقاء على خدماته هو وزميله الكولومبي راداميل فالكاو.

وكان نادي جالاتا سراي قد تعاقد مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من نادي الزمالك، مع أحقية النادي التركي في الحصول على خدمات اللاعب بصورة نهائية.

اقرأ أيضًا

مصطفى محمد أمام بشكتاش.. خناقة مع «فيدا» وخروج على «نقالة» .. فيديو وصور

جالاتا سراي يرد على «تنظيم لاعبيه حفلات جنسية»

ورغم خسارة جالاتا سراي لقب الدوري التركي فى الجولة الأخيرة من المسابقة بفارق هدف وحيد عن فريق بشكتاش المتوج باللقب، إلا أن مصطفى محمد نجح فى إثبات جدارته بارتداء قميص العملاق التركي، إذ شارك في 17 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 9 أهداف، بواقع 8 أهداف في الدوري وهدف في الكأس، وحصل على بطاقتين صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

ويستعد الأناكوندا للمشاركة مع المنتخب الأولمبي فى أولميباد طوكيو 2021، المقرر إجراؤها فى شهر يوليو المقبل، إذ يستهل الفراعنة مشوارهم بلقاء إسبانيا فى 22 يوليو، ثم الأرجنتين 25 يوليو، وفى الختام أستراليا فى 28 يوليو.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 6.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.