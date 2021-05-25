شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مبهر لبطولة آسيا للملاكمة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيم الأحد حفل مبهر في افتتاح النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021، التي تستضيفها الدولة لأول مرة وتستمر منافساتها حتى يوم 31 مايو/أيار الجاري، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وحضر حفل الافتتاح كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعمر كرملوف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الرياضة، ومحمد بوخاطر نائب رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعمر الكندي مدير البطولة وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وتخلل حفل الافتتاح تقديم المنتخبات المشاركة، وترديد قسم الرياضيين والحكام، كما تم خلاله تقديم فقرات متنوعة فنية مبهرة، وعرض فيلم عن أهم الأحداث الرياضية والبطولات التي نظمتها واستضافتها دبي.

وقال عمر كرملوف: «أشكر دولة الإمارات على استضافتها لهذه البطولة في هذه الأوقات الصعبة، ودبي تمثل المستقبل فهي مدينة جميلة، وأنا أحبها، وهي قادرة على تنظيم واستضافة أكبر البطولات العالمية بجودة عالي».

وقال أنس العتيبة، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي: «أثبتت دبي قدرتها للعالم واستعدادها لتنظيم الفعاليات الكبرى، في ظل هذه الظروف الحرجة؛ لما تتمتع به من البنية التحتية والكفاءات الوطنية والقوى العاملة عالية التدريب، وهو ما شجع على نقل هذه البطولة إلى دبي بعد الانتشار الواسع والسريع لجائحة «كوفيد-19» في الهند، لقد نُظمت هذه البطولة للملاكمين الآسيويين ليكونوا على استعداد أفضل لأولمبياد طوكيو 2021، ونعوّل عليهم للفوز بأكبر عدد من الميداليات الأولمبية».

وقال محمد بو خاطر: «نتوجه بالشكر لكل من الاتحاد الآسيوي للملاكمة والاتحاد الهندي للملاكمة لهذه الثقة الكبيرة على منحنا شرف استضافة هذه البطولة».

وحثت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الملاكمين والاتحادات الوطنية المشاركين على التألق وتقديم أفضل المستويات.

وأكدت الجائزة للوفود المشاركين أن الترشح للفوز بإحدى فئات الدورة الحادية عشرة من الجائزة، سواء في الإبداع الفردي للملاكمين والمدربين على المستوى المحلي والعربي أو المؤسسي للاتحادات الوطنية المشاركة، سيكون مفتوحاً حتى يوم 15 سبتمبر/أيلول المقبل.