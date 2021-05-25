شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج أبطال كأس الإمارات للقوس والسهم في نادي الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج اتحاد الإمارات للقوس والسهم الفائزين بألقاب كأس الإمارات في النهائيات التي استضافها نادي الحمرية، بمشاركة نخبة الرماة ممن تأهلوا من الجولات الأربع التي أقيمت على مدار الفترة الماضية ضمن جهود واستراتيجية اتحاد اللعبة لنشر وتطوير هذه الرياضة الأولمبية وصناعة الأبطال الإماراتيين في المستقبل.

حضر البطولة جمعة الشامسي رئيس نادي الحمرية، ونائب الرئيس محمد راشد الشامسي، وأمين عام الاتحاد حسن المزروعي وأمين السر عمار المهيري، وعدد من المسؤولين في النادي.

وعلى صعيد النتائج في فئة قوس أولمبي رجال، حقق الميدالية الذهبية علي عتيق من نادي المدام، والفضية أسامة سيتي من نادي الشارقة، والبرونزية عبيد الحمادي من نادي الشارقة، وفي القوس أولمبي للسيدات، نالت مها الحوسني من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الميدالية الذهبية، ولمبريني زافيردو من نادي رماة دبي الميدالية الفضية، وعائشة آل علي من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة البرونزية.

وفي فئة القوس أولمبي للشباب، نال رحمة الشامسي من نادي الحمرية الميدالية الذهبية، يليه عبد الرحمن وميض من نادي الحمرية ثانياً، ومحمد السركال من نادي الشارقة ثالثاً.

وفي فئة أصحاب الهمم حقق غلام خورشيد من نادي دبي لأصحاب الهمم المركز الأول، يليه زميله بنفس النادي محمد الشحي ثانياً، وبالمركز الثالث حبيب البلوشي من نادي الثقة للمعاقين.

وفي فئة القوس المركب رجال، نال عمرو غانم من نادي العين للفروسية والرماية المركز الأول، يليه جاكوب توبي من نادي رماة دبي، وثالثاً مينوت نيشانت من نادي رماة دبي، أما في فئة القوس المركب سيدات، فحققت باتل موهيني من نادي رماة دبي المركز الأول، تليها زميلتها ما سوسي من نفس النادي.

وأكد حسن المزروعي، أمين عام الاتحاد، أن إقامة هذه المنافسات تأتي من أجل الوقوف على التحضيرات الفنية للرماة والعمل على انتقاء الأفضل منهم للانضمام إلى المنتخبات الوطنية، والسعي إلى رفع مستويات الآخرين أيضاً، إيماناً منا بدعم جميع المواهب وتوفير الاحتياجات التي تلائم المستويات الخاصة بهم في كل مرحلة.