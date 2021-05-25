شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة يبحث تطوير رياضة الدراجات مع الاتحادات الخارجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الحرص على التعاون مع الاتحادات القارية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية، التي من شأنها أن تُسهم في تطور الرياضة بالإمارة الباسمة، وعقد اللقاءات المثمرة مع المسؤولين، بما ينعكس بالفوائد على مختلف الأطراف، وتناول تجارب الإمارة في تنظيم كبرى الأحداث والبطولات الرياضية.

جاء ذلك لدى استقباله بمقر المجلس مؤخراً الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي والاتحاد العربي، بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس، وياسر عمر الدوخي الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات، في إطار بحث التعاون والخطط المستقبلية بين المجلس والاتحاد الدولي للعبة، من واقع السمعة الرياضية الكبيرة والمميزة للإمارة الباسمة.

وأشار عيسى هلال إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعكس اهتمام المجلس بكل العوامل التي تُسهم في تقدم الرياضة بالإمارة، وأضاف: «جاء هذا اللقاء مع الدكتور وجيه عزام لبحث مختلف أوجه التعاون المستقبلي على جميع المستويات مع الاتحاد الدولي للدراجات والاتحادين الإفريقي والعربي، والترحيب بكل ما يقود إلى تطوير رياضة الدراجات في الإمارة الباسمة وعلى مستوى الأندية؛ حيث يولي المجلس اهتمامه بكل ما يعزز من جهود المجلس في زيادة أعداد ممارسي هذه اللعبة، وتحقيق أفضل النتائج باسم الإمارة؛ حيث تعد هذه اللعبة ضمن الألعاب التي تجد الاهتمام والترحيب في أندية الإمارة».

واستطرد عيسى هلال: «نسعى إلى التعاون خلال الفترة المقبلة مع اتحاد الإمارات للدراجات راعي اللعبة في الدولة، وعلى المستوى الدولي مع الاتحادات الخارجية للعبة، بحيث تستفيد أندية الإمارة وتميز لاعبيها سعياً إلى عكس ذلك على مستوى المشاركات، وتحقيق الإنجازات التي تشرف الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، بجانب الإمكانيات الكبيرة للرياضة في الإمارة، مما يمهد لأي نجاح يتحقق في استقبال الأحداث خصوصاً سباقات الدراجات».

من جانبه، تقدم الدكتور وجيه عزام بالشكر للمجلس وعيسى هلال على هذا اللقاء المشترك والمثمر، والذي يمثل امتداداً لعلاقة المجلس المميزة مع الاتحادات الرياضية، وبما يقود إلى مناقشة المقترحات وتفعيل الأدوار بين الجانبين مستقبلاً، خاصة أن إمارة الشارقة تعرف بالتميز في الجانب الرياضي، وهو ما يُسهم في التعاون وتبادل الآراء والأفكار، وتنظيم البطولات والفعاليات فيما يخص رياضة الدراجات.