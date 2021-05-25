شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري مصطفى براف يفوز بمنصب رئيس أنوكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الجزائري مصطفى براف برئاسة اتحاد اللجان الاولمبية الأفريقية "أنوكا" للمرة الثانية على التوالي، في الانتخابات التي أجريت اليوم خلال الجمعية العمومية المنعقدة في مصر حاليا.

وحصل مصطفى براف على عدد 38 صوت بينما حصلت منافسته الرواندية ليديا على 15 صوت، وفاز جواو من ساوتومي بمنصب نائب الرئيس بالتزكية وفازت ماتولونجا من ليسوتو بمنصب نائب الرئيس الثاني بالتزكية أيضا، وفاز بمنصب النائب الثالث من جيبوتي فاردوسا بالتزكية وفاز بمنصب النائب الرابع من المغرب كمال الحلو بعدد أصوات 27 مقابل حصول نيجروس من بتسوانا على 25 صوت.

وحضر الانتخابات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومثل مصر خلال التصويت المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية.

وحرص مصطفى براف على التوجه لمنافسته الرواندية بعد اعلان النتيجة وفوزه وتحيتها على المنافسة الشريفة التي حدثت في الانتخابات، وتجرى الانتخابات بنظام التصويت على كل منصب على حدى بتصويت خاص به وتستمر الانتخابات على باقي المناصب خلال الساعات الجارية.