الجزائري مصطفى براف يفوز بمنصب رئيس أنوكا

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري مصطفى براف يفوز بمنصب رئيس أنوكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الجزائري مصطفى براف برئاسة اتحاد اللجان الاولمبية الأفريقية "أنوكا" للمرة الثانية على التوالي، في الانتخابات التي أجريت اليوم خلال الجمعية العمومية المنعقدة في مصر حاليا.
وحصل مصطفى براف على عدد 38 صوت بينما حصلت منافسته الرواندية ليديا على 15 صوت، وفاز جواو من ساوتومي بمنصب نائب الرئيس بالتزكية وفازت ماتولونجا من ليسوتو بمنصب نائب الرئيس الثاني بالتزكية أيضا، وفاز بمنصب النائب الثالث من جيبوتي فاردوسا بالتزكية وفاز بمنصب النائب الرابع من المغرب كمال الحلو بعدد أصوات 27 مقابل حصول نيجروس من بتسوانا على 25 صوت.
وحضر الانتخابات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومثل مصر خلال التصويت المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية.
وحرص مصطفى براف على التوجه لمنافسته الرواندية بعد اعلان النتيجة وفوزه وتحيتها على المنافسة الشريفة التي حدثت في الانتخابات، وتجرى الانتخابات بنظام التصويت على كل منصب على حدى بتصويت خاص به وتستمر الانتخابات على باقي المناصب خلال الساعات الجارية.