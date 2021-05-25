شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة «نهضة بركان» تصل الدوحة استعدادا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة نادي نهضة بركان المغربي العاصمة القطرية الدوحة، قادمة من رحلة طويلة استغرقت 8 ساعات، استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي ضد الأهلي المصري.

ووجد الفريق المغربي في استقباله ممثلي اللجنة المنظمة للسوبر المرتقب الجمعة المقبل، وسط إجراءات احترازية صارمة، وأجرى الفريق مسحة طبية فور الوصل، قبل دخول الفقاعة الطبية التي لن يغادرها، وكذلك الأهلي حتى انتهاء المباراة.

وكان الهداف محسن ياجور في مقدمة قائمة نهضة بركان التي شدت الرحال صوب الدوحة، بعدما عاد لتعزيز الفريق في آخر ظهور له بالدوري أمام نادي سريع وادي زم.كما ضمت القائمة كافة عناصر الفريق التي توجت قبل 6 أشهر بلقب الكونفدرالية أمام بيراميدز .