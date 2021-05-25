بمشاركة 184 فريقاً.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أمس الاثنين، عن كأس بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، المقرر انطلاق مسختها الأولى في الموسم المقبل بمشاركة 184 نادياً.

ويبلغ طول الكأس 57.5 سنتمترا ووزنها 11 كيلوجراما، وتتكون من 32 عموداً سداسي الشكل، وترمز إلى عدد الفرق في دور المجموعات.

وستكون بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هي الثالثة لأندية الاتحاد الأوروبي بعد دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليج"، والدوري الأوروبي "يوروبا ليج" ، وستقام بالتوازي مع البطولتين.

وتأتي فكرة إنشاء البطولة لمنح المزيد من الأندية فرصة للمشاركة في بطولات أوروبية، خاصة الفرق من البلدان التي من الصعب أن تتأهل إلى الدوري الأوروبي ودوري الأبطال، كما ستكون البطولة الجديدة جاذبة للأندية المتوسطة في الدوريات الخمسة الكبرى التي كانت تتأهل إلى ملحق "اليوربا ليج" في السابق.

نظام البطولة

تصفيات البطولة تتكون من 4 مراحل أساسية، وبعد نهاية تلك المراحل يتم إجراء القرعة النهائية المكونة من 32 فريقاً موزعين على 8 مجموعات كما في دوري الأبطال.

دور المجموعات

يتأهل أصحاب المراكز الأولى بالمجموعات مباشرة إلى ثمن النهائي الأساسي، وعددهم 8 فرق.

ويجرى ثمن النهائي التمهيدي بين أصحاب المركز الثاني مع أصحاب المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي.

والمتأهل من ثمن النهائي التمهيدي، سيواجه أحد أبطال المجموعات في ثمن النهائي الأساسي.

توقيت المباريات

تلعب مباريات البطولة يوم الخميس عصراً قبل انطلاق مباريات الدوري الأوروبي، وإجمالاً ستتكون المسابقة من 141 مباراة في النسخة الواحدة.

مصير الفائز بدوري المؤتمر الأوروبي

سيتأهل الفائز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي مباشرة إلى النسخة التالية من الدوري الأوروبي.

أبرز الفرق المشاركة في النسخة الأولى

من إيطاليا سيشارك روما، ومن ألمانيا يونيون برلين، وفياريال الإسباني، وتوتنهام الإنجليزي، ورين الفرنسي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 25 مايو في تيرانا بألبانيا.